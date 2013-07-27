Производство стройматериалов в Узбекистане за полгода выросло на 11,9%

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал показатели развития промышленности строительных материалов в Республике в январе-июне 2013 года. Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятиями отрасли произведено продукции на 1692,5 млрд. сумов, что на 11,9% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

В частности, значительно увеличен выпуск таких видов продукции, как мягкие кровельные материалы и изол (в 7,2 раза), алюминиевые композитные панели (4,3), сэндвич панели (на 34,1%), строительные сухие смеси (48,9%), керамические плиты для внутренней облицовки стен (33,3%), сборные железобетонные конструкции (5,9%), листы асбестоцементные (4,5%), цемент (2,4%).

Высокие темпы роста отмечены также в производстве таких видов стройматериалов, как гравий (в 2,3 раза), товарный бетон (2,3), бутовый камень (2,2), гипсовый камень (на 49,3%), каолин обогащенный (41,5%), асфальтобетон (32,8%), известняк (29,2%).

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