Полиграфическая промышленность Узбекистана за полгода выросла на 24,5%

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития полиграфической промышленности в Республике в январе-июне 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятия отрасли произвели продукцию на 280,2 млрд. сумов, что на 24,5% больше соответствующего периода предыдущего года.

В частности, производство книжно-журнальной продукции выросло на 42,8%, газетной продукции – на 21,8% прочей полиграфической продукции (этикетки, календари, буклеты) – на 5,4%. Выпуск бумажно-беловых товаров увеличен на 18,7%, школьных тетрадей – на 5,2%.

В первом полугодии предприятиями отрасли осуществлен экспорт бумаги, картона и печатных изделий на сумму $4,1 млн., что на 46,4% больше января-июня 2012 года.

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