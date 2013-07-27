Ислам Каримов поздравил короля Марокко

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму в адрес Короля Марокко Мухаммада VI, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем вступления Короля на престол. Об этом сообщает пресс-служба главы узбекского государства.

Напомним, День вступления Короля на престол отмечается в Марокко 30 июля. В этот день в 1999 году был торжественно коронован король Марокко – Мухаммед VI. Данный праздник также символизирует единство и независимость Королевства Марокко.

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