



Парламентарии Узбекистана рассмотрели законопроекты во втором чтении



ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан провела 26 июля очередное заседание, на котором рассмотрен ряд законопроектов во втором чтении. Депутаты, в частности, обсудили проекты Законов: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием организации деятельности и развитием фермерства". Он разработан в целях создания необходимых условий для развития многопрофильных фермерских хозяйств, повышения на этой основе финансовой устойчивости и эффективности деятельности фермеров. Поправки вносятся в законы "О фермерском хозяйстве", "О дехканском хозяйстве", Налоговый кодекс Республики Узбекистан. "О внесении дополнения и изменения в статью 26 Закона Республики Узбекистан "О страховой деятельности", разработанный в целях обеспечения контроля со стороны соответствующих органов государственного управления за исполнением страхователями установленной законодательством обязанности по обязательному страхованию. "О внесении дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", который направлен на дальнейшее усовершенствование правовых механизмов, регламентирующих вопросы получения детьми обязательного 12-летнего образования. Законопроектом предусмотрено установление административной ответственности за воспрепятствование родителями или лицами, их заменяющими, получению детьми обязательного общего среднего и среднего специального, профессионального образования. Законодательной палатой приняты соответствующие решения по всем рассмотренным вопросам, сообщает пресс-служба нижней палаты. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи