Совет Федерации профсоюзов Узбекистана подвел итоги полугодия

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Совет Федерации профсоюзов Узбекистана обнародовал информацию об итогах деятельности за январь-июнь 2013 года.

В отчетном периоде СФП принимал участие в разработке ряда нормативно-правовых документов. Так, внесены существенные предложения в проекты законов "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан", "Об общественном контроле", "О занятости населения", а также 32 нормативно-правовых документа.

Также пересмотрены 17 действующих нормативных документов с целью обеспечения эффективности деятельности низовых профсоюзных организаций.

Большая работа выполнена по развитию социального партнерства в сфере занятости населения, оплаты труда, социальной защиты, охраны труда, культурно-просветительской деятельности, оздоровления работников и членов их семей. Укрепляется материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений.

Профсоюзы Узбекистана принимают активное участие в реализации Государственной программы "Год благополучия и процветания". В первом полугодии через коллективные договоры и соглашения была оказана социальная поддержка 8101 гражданину и 55184 семьям.

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