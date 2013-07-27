Узбекистан и Туркменистан развивают научное сотрудничество

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Комитет по координации развития науки и технологии при Кабинете Министров Республики Узбекистан (ККРНТ) и Академия наук Туркменистана (АНТ) объявили совместный конкурс на выполнение инициативных научно-исследовательских проектов "Узбекистан – Туркменистан-2013".

На конкурс принимаются проектные заявки по следующим направлениям:

энергетика, включая эффективное использование энергии;

возобновляемые источники энергии и новые технологии;

сельское и водное хозяйство;

здравоохранение,

охрана окружающей среды.

Согласно условиям, проекты выполняются коллективами туркменских и узбекских ученых, в состав которых могут входить аспиранты и студенты. Совместные проектные предложения должны быть предварительно согласованны туркменскими и узбекскими участниками, затем зарегистрированы и сданы до 18:00 часов 15 августа 2013 года. Узбекские участники сдают заявки в ККРНТ, с предварительной регистрацией на сайте ККРНТ, туркменские – в Академию наук Туркменистана.

К рассмотрению принимаются только проектные предложения, оформленные в соответствии с условиями конкурса. Ученый имеет право подать на конкурс в качестве руководителя только один проект. Не допускаются к конкурсу проекты, название и содержание которых полностью совпадают с названием и содержанием какой-либо выполняемой плановой темы. Ответственность за соблюдение этого условия возлагается на руководителя проекта.

По итогам конкурса будут поддержаны исследования, представляющие обоюдный интерес, как для туркменской, так и для узбекской стороны. Результаты исследований должны быть опубликованы в научных изданиях с обязательной ссылкой на конкурс.

Все конкурсные проекты параллельно проходят независимую экспертизу: проекты узбекских ученых – в экспертной комиссии ККРНТ, проекты туркменских ученых – в экспертной комиссии АНТ. На первом этапе рассмотрение проектов осуществляется каждой из сторон самостоятельно. Основные критерии оценки инициативных научных проектов будут согласованы ККРНТ и АНТ.

Конкурс организован в рамках Соглашения между Комитетом по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Академией наук Туркменистана о проведении совместного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов от 28 сентября 2012 года.

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