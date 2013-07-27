В Узбекистане объявлен конкурс инновационных проектов

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане объявлен конкурс инновационных научных проектов в области энергетики и промышленности. Он проводится Комитетом по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров в целях формирования инновационных научно-технических программ, реализуемых в 2014-2015 годах в рамках приоритетных направлений научно-технического развития Республики и дальнейшего расширения инновационной деятельности.

Научные проекты должны быть направлены на обеспечение энерго- и ресурсосбережения, освоение прогрессивных технологий в производстве, а также организацию конкурентоспособной наукоемкой продукции из местного сырья.

Инновационные проекты на конкурс должны подаваться через соответствующие министерства и ведомства. Конкурсные заявки принимаются до 12 сентября с 14:00 до 18:00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

С условиями проведения конкурса, правилами оформления проектов и подачи заявок можно ознакомиться в Комитете по координации развития науки и технологий, Академии наук, Министерстве высшего и среднего специального образования, Министерстве здравоохранения, Министерстве народного образования и Министерстве сельского и водного хозяйства.

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