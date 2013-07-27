Машиностроение Узбекистана в январе-июне выросло на 23%

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. За 6 месяцев 2013 года предприятия машиностроительной отрасли Узбекистана произвели промышленную продукцию на 5219,8 млрд. сумов, что на 23,0% больше аналогичного периода прошлого года. Такие данные опубликовал Госкомстат Республики.

В частности, общее производство автомобилей в стране выросло на 11,3% и составило 122 тысячи 615 единиц. Выпуск грузовых автомобилей увеличился на 72,2%, специализированных – 30,8%, легковых (без специализированных) – 10,7%. Производство автомобильных двигателей в Узбекистане выросло в 108,3 раза, аккумуляторов – на 4,1%.

Предприятия электротехнической промышленности в январе-июне 2013 года увеличили выпуск таких видов продукции, как провода неизолированные контактные (троллейные) (в 2,4 раза), кабели городской телефонной связи (2,1), кабели сигнально-блокировочные (1,9), провода шланговые (35,4%), провода бытовые (17,5%), провода установочные (16,3%). Производство энергосберегающих ламп выросло на 39,9%, телевизоров – на 36,5%.

Высокие темпы роста отмечены в сельскохозяйственном машиностроении. За 6 месяцев текущего года производство тракторных прицепов увеличено в 2,9 раза, тракторов – 2,1 раза, борон – 1,9 раза, зерноуборочных машин – на 44,9%, косилок – на 13,6%.

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