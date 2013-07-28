



Новый парк для махалли



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. На территории махаллинского схода граждан "Сойбуйи" города Ферганы на днях сдан в эксплуатацию новый парк для отдыха детей. Благоустройство и озеленение местности парка осуществлены по инициативе местных предпринимателей и хокимята города Ферганы. На территории нового парка функционируют развлекательные аттракционы, спортивные и игровые площадки, фонтаны, кафе и фотостудии. Новый парк постепенно превращается в излюбленное место местной детворы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи