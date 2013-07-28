"Семейное предприятие – основа крепкой семьи"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. В городе Фергане по инициативе городского хокимията, при содействии областного Кенгаша УзЛиДеП 26 июля состоялся учебный семинар на тему "Семейное предприятие – основа крепкой семьи".

На мероприятии разговор шел о повышении социально-политической активности и правовой грамотности женщин, формировании у них предпринимательских навыков и необходимости широкого их привлечения в бизнес-сферу.

Участникам семинара разъяснен порядок получения кредитов из коммерческих банков, дана информация о законных льготах для предпринимателей.

Наряду с этим, участники мероприятия смогли задать специалистам интересующие их вопросы, исходя из своих бизнес-проектов.

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