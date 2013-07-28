



В Навои прошли тактические занятия для подразделений противопожарной безопасности



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 июля в Навои прошли тактико-практические занятия для сотрудников противопожарной безопасности подразделений области. Занятия, которые прошли в цехе экстакции гидрометаллургического завода №1 НГМК, были организованы силами управления комбината по обеспечению пожарной безопасности. В занятиях приняли участие представители отделения комбината по чрезвычайным ситуациям, 27-го медико-санитарного отделения, коллективы добровольных пожарных дружин, сотрудники 1-,2-,4-,5- военизированных противопожарных частей областных управлений МЧС и МВД. Участники мероприятия повысили свои профессиональные знания, предъявляемые к тушению пожаров 2-й категории сложности, и выполнили установленные задания с хорошими результатами. В тактических занятиях принял участие начальник главного управления противопожарной безопасности МВД Республики Узбекистан полковник Исроил Юлдашев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи