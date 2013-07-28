Кредиты выданы 50 лучшим наманганским бизнесменам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Намангане прошла выдача сертификатов на получение кредитов бизнесменам – авторам лучших бизнес-планов. Счастливчики определились по итогам областного этапа национальной выставки "Банковское обслуживание, оборудование и технологии".

В фойе Молодежного центра, где и проходило мероприятие, была развернута экспозиция, представляющая набор услуг, оказываемых банками своим клиентам.

На церемонии выступил заместитель хокима области Х. Жалолов, поздравивший победителей выставки и пожелавший им дальнейших успехов в бизнесе.

А затем представители филиалов 12 коммерческих банков вручили почти 50 бизнесменам сертификаты и памятные подарки.

Сумма кредитов была от 5 миллионов сумов до 100 миллионов и даже больше. Все зависело от масштабов будущего дела.

Впрочем, несмотря на праздничную суету, для предпринимателей все только начинается. Ведь полученные кредиты надо с толком использовать.

Так, Алишер Исмаилов из ООО "Навбахор" создает комплексный сервис-центр в 6-м микрорайоне. Здесь, по его словам, будет большая прачечная, женская парикмахерская, продовольственный магазин. Пока в прачечной имеется 6 стиральных машин, открыт на первом этаже магазин. На дальнейшее развитие успешно начатого дела "Савдогарбанк" выделил кредит 250 млн. сумов. "На эти средства будет закуплено дополнительное оборудование", – поясняет Алишер.

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