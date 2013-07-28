Жители Самарканда отправились совершить паломничество Умра

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 26 июля группа жителей города Самарканда в количестве 30 человек отправились в путь для совершения паломничества Умра в Саудовскую Аравию. Обряды паломничества совершаются ежегодно в священный месяц Рамадан.

Паломничество Умра начнется в городе Медина Саудовской Аравии и продолжится в городе Мекка. Продолжительность паломничества составит 10 дней.

Еще одна группа жителей Самаркандской области отправится в конце месяца Рамадан в Саудовскую Аравию для совершения паломничества в Мекку. В настоящее время хокимиятом области принимаются необходимые меры по организации и проведению данного паломничества на высоком уровне.

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