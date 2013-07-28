В целях развития деятельности махаллей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 26 июля в городе Маргилане состоялся семинар-тренинг на тему "Актуальные вопросы повышения правовой культуры и профессиональных знаний сотрудников органов самоуправления граждан".

Цель мероприятия, организованного по инициативе фонда "Махалля", заключалась в повышении уровня правовой культуры и профессиональных знаний актива сходов граждан, мониторинге хода реализации государственных программ, принятых в сфере ОСГ.

В нем приняли участие сотрудники отделения фонда "Махалля", председатели ОСГ, консультанты по религиозному просвещению и духовно-нравственному воспитанию, ответственные секретари и руководители общественных формирований "махалла посбони" и другие.

Участникам семинара была разъяснена новая редакция Закона Республики Узбекистан "О выборах председателя органов самоуправления граждан" по пунктам.

Также отмечена роль и место ОСГ в процессе дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, принимаемые меры по совершенствованию организационно-правовых основ деятельности сходов граждан, проведению демократических выборов органов управления ОСГ.

Вместе с этим, особое внимание было уделено вопросу сотрудничества фонда "Махалля" с другими институтами гражданского общества. В процессе семинара-тренинга были использованы интерактивные методы работы с аудиторией, такие как экспресс-опрос, "мозговой штурм" и другие.

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