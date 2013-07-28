В Навои прошли полуфинальные игры среди махаллинских детских футбольных команд

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 26 июля завершились полуфинальные зональные игры среди махаллинских детских футбольных команд на Кубок "Футболимиз келажаги", учрежденный республиканским благотворительным фондом "Махалля".

В зональном полуфинальном турнире, который проходил на стадионе "Кимегар" города Навои 24-26 июля, приняли участие 12 детских футбольных команд подростков 9-14 летнего возраста из Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Навоийской областей Узбекистана.

По итогам острейших футбольных матчей среди команд возрастной группы 9-10 лет первое место завоевали юные футболисты махалли "Истиклол", представляющие Навоийскую область.

В возрастной группе футболистов 11-12 лет первое место досталось команде махалли "Корабуйин" из Самаркандской области.

Абсолютными победителями в возрастной группе 13-14 лет стала подростковая команда футболистов махалли "Бахор" города Навои.

Эти команды примут участие в финальных играх турнира "Футболимиз келажаги", которые пройдут в столице страны, городе Ташкенте.

В заключение, всем командам, занявшим 1-,2-,3- места, были вручены дипломы соответствующих степеней и памятные подарки от Навоийской областной администрации, областного фонда развития детского спорта, областной федерации футбола, объединения профессиональных советов, областного движения молодежи "Камолот" и других спонсоров.

Также памятные подарки были вручены лучшим игрокам по номинациям:

а) Самый лучший нападающий;

б) Самый лучший вратарь;

в) Самый лучший защитник;

г) Самый молодой игрок.

На церемонии награждения победителей зонального полуфинального турнира махаллинских детских футбольных команд присутствовал заместитель хокима Навоийской области Улугбек Раззоков.

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