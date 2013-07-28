Обнародованы показатели развития экономики Узбекистана за первое полугодие

ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. Министерство экономики и Госкомстат Республики Узбекистана обнародовали информацию об итогах социально-экономического развития Республики за январь-июнь 2013 года.

Основные макроэкономические индикаторы страны за отчетный период сложились следующим образом.

Показатель Темп роста, % Валовой внутренний продукт 8,0 Промышленная продукция 8,2 Потребительские товары 14,4 Продукция сельского хозяйства 7,3 Освоенные инвестиции 10,5 Строительные работы 16,1 Розничный товарооборот 14,6 Услуги 12,1

Наряду с сохранением устойчиво высоких темпов экономического роста обеспечены низкий уровень инфляции и профицит Государственного бюджета в размере 0,1% к ВВП.

Промышленность

Наиболее динамично в 1-м полугодии развивались отрасли промышленности, как машиностроение и металлообработка (рост на 23%), легкая (15,1%), химия и нефтехимия (5,3%) и пищевая (7,1%) промышленность. Доля этих отраслей в общей структуре промышленного производства составила 56,1% (с 53% в январе-июне 2012 года).

Кредитование предприятий-производителей на приобретение технологического оборудования и пополнение оборотного капитала составило 1430 млрд. сумов (рост в 1,3 раза). В результате объем производства потребительских товаров в отчетном периоде возрос на 14,4%, в том числе продовольственных – на 7,9% и непродовольственных – на 19,8%.

В рамках заключенных договоров на Республиканской ярмарке инновационных идей, технологий и проектов с начала 2013 года произведено продукции на сумму 43 млрд. сумов.

В рамках Программы локализации в первом полугодии по 1056 проектам произведено продукции на сумму 5,3 трлн. сумов с ростом на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Освоено производство более 61 нового вида локализованной продукции. Эффект импортозамещения составил более $2,5 млрд. (рост на 19,4%). Объем экспорта локализуемой продукции составил $404,2 млн., в том числе по 25 новым видам продукции.

В целом с начала года осуществлены экспортные поставки 130 новых видов товаров на сумму более $300 млн.

Сектор услуг

Доля сферы услуг в структуре ВВП по итогам полугодия достигла 52,4% (по сравнению с 52,2% в первой половине 2012 года).

Оборот на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи вырос на 25,3%. В том числе, сумма сделок, заключенных субъектами малого бизнеса, составила 371,2 млрд. сумов (11% от общего объема биржевого оборота).

Совокупный капитал банковской системы увеличился на 23,6%, совокупные активы банков – на 30,7%, привлеченные депозиты клиентов в банках – на 30,5%. Уровень достаточности капитала банковской системы страны на 1 июля 2013 года достиг 24,3%, что в 3 раза превышает действующие минимальные требования Базельского комитета по банковскому надзору.

В январе-июне на создание и развитие инфраструктуры в сфере услуг и сервиса направлено свыше 13 млрд. сумов кредитных средств Микрокредитбанка. Создано около 3 тысяч новых объектов бытового

обслуживания, более 2,2 тысячи предприятий розничной торговли и общественного питания, что способствовало росту бытовых услуг на 17,7% и услуг торговли и общественного питания – на 15,2%. Объем услуг связи и информатизации увеличился на 21,5%, финансовых услуг – на 28,5%.

Инвестиции

Общий объем освоенных в экономике инвестиций в первом полугодии составил 12,1 тлрн. сумов (рост на 10,5%) из которых 62,6% направлено на реализацию проектов в производственных отраслях экономики. Объем освоенных иностранных инвестиций и кредитов составил $1148 млн. (рост на 13,2%), в том числе прямых иностранных инвестиций – $854,9 млн.

В отчетном периоде начата реализация 141 новых инвестиционных проектов общей стоимостью $6,8 млрд., завершена реализация 28 крупных инвестиционных проектов.

Транспорт и инфраструктура

В 1-м полугодии на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали, освоено 350 млрд. сумов капитальных вложений, в том числе за счет средств Республиканского дорожного фонда – 292,5 млрд. сумов, иностранных займов под гарантию правительства Республики Узбекистан – 57,4 млн. сумов.

Завершены работы по реконструкции 219,7 км участков автомобильных дорог, в том числе 15 км участка автодороги А-373 "Ташкент-Ош" в обход Коканда, строительству 8 км участка нового направления "Ташкентской обводной дороги", 100 км участка автодороги А-380 "Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу", из которых 50 км – дороги с асфальтобетонным и 50 км – с цементобетонным покрытием 4-полосного движения.

В отчетном периоде осуществлена модернизация 109,5 км железнодорожных путей, изготовлено 227 грузовых и 15 пассажирских вагонов. Продолжена реализация проектов по электрификации железнодорожных участков Мараканд-Карши и Карши-Термез, по которым в отчетном периоде освоено $19,1 млн. капитальных вложений.

Сельское хозяйство

Завершены работы по строительству и реконструкции 499,1 км коллекторов, 25,4 км закрытой горизонтально-дренажной сети, 21 мелиоративной скважины и насосной станции, ремонтно-восстановительные работы на 7012,1 тысячи км межхозяйственной и внутрихозяйственной коллекторно-дренажной сети, 125,8 км закрытой горизонтальной дренажной сети и на 2231 мелиоративной скважине.

На 1 июля на основных и промежуточных посевных площадях посеяно 251,8 тысячи гектаров овощей, 82,4 тысяча гектаров картофеля и 59 тысячи гектаров бахчи. На площади 4,9 тысячи гектаров созданы новые сады, на 3,3 тысячи гектаров – интенсивные сады, на 4,8 тысячи гектаров – виноградники. Проведена реконструкция садов на площади 5,7 тысячи гектаров и виноградников – на 3,8 тысячи гектаров. На площади 384 гектаров личных подсобных хозяйств населения созданы более 22,7 тысячи теплиц.

В регионах Республики создано 1138 животноводческих, 592 птицеводческих и 1428 пчеловодческих хозяйств. На 3,4 тысячи гектаров искусственных водоемов создано 601 рыбоводческое хозяйство. В результате общее поголовье крупного рогатого скота достигло более 10,3 млн. голов (рост на 5,1%), произведено 831,7 тысячи тонн мяса (7%), 3,4 млн. тонн молока (7,1%), 2,3 млн. штук яиц (16,9%), 2,2 млн. тонн овощей (14,2%), 1,1 млн. тонн картофеля (11,9%), 135,7 тысячи тонн бахчевых (12,3%), 710,7 тысячи тонн плодов (10,6%) и 19,9 тысячи тонн винограда (12,7%).

Малый бизнес

В январе-июне 2013 года вновь создано 15,8 тысячи новых субъектов малого бизнеса. При этом наибольшее количество субъектов малого бизнеса создано в отраслях промышленности (28,2% от общего количества), сфере торговли и общепита (26,8%), в сельском и лесном хозяйстве (15,1%) и строительства (9,6%). Количество действующих предприятий малого бизнеса выросло на 4,6%.

В отчетном периоде субъектам малого бизнеса реализованы 46 государственных активов на общую сумму 23,9 млрд. сумов, передано в аренду 19,1 тысячи неиспользуемых объектов государственной собственности. Наряду с этим субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства коммерческими банками выданы кредиты и микрокредиты в размере 3,7 трлн. сумов с ростом в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

В целом удельный вес малого бизнеса в экономике достиг 43,2% (против 42,6% в первом полугодии 2012 года), в промышленности – 22,9% (21,8%), в экспорте – 19,2% (12,4%), в занятости – 75,5% (75,1%).

Социальный сектор

В течение 1-го полугодия создано 554,4 тысячи новых рабочих мест, из них более 334,4 тысячи рабочих мест (60,3% от общего числа) создано в сельской местности.

Занятость населения за отчетный период возросла на 2,5%, заработная плата в целом по стране увеличилась на 18,5%, средний размер пенсий – на 28,6%. В целом реальные совокупные доходы населения по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли на 16,3%.

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