"Молодежь и закон"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 27 июля в городе Коканде проведена пресс-конференция с представителями образовательных учреждений, ННО и государственных организаций, цель которой была направлена на обсуждение исполнения законов по обеспечению обязательного образования в стране, обязательствам, ответственности родителей учащихся в процессе 12-летнего обязательного образования.

В пресс-конференции приняли участие сотрудники органов юстиции, ЗАГСа, ННО, преподаватели школ, колледжей и лицеев.

Докладчики предоставили обобщенную информацию о законодательстве Узбекистана, регулирующем сферу образования. Рассказали участникам о важности прохождения молодежью непрерывного 12-летнего образования.

Отмечено, что в этом году выпускники средних специальных и профессиональных учебных заведений полностью обеспечены работой, а также подчеркнуто состояние трудоустройства выпускников в городе.

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