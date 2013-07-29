В Навои прошел фестиваль молодежи под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. 26 и 27 июля по инициативе Навоийского областного и городского хокимиятов, а также областного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот" прошел фестиваль под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", посвященная 22-й годовщине независимости страны.

В состоявшихся в рамках фестиваля культурно-массовых и спортивных соревнованиях приняли участие представители промышленных предприятий, учебных заведений, политических партий и общественных организаций областного центра.

Так, 26 июля в городском центре молодежи прошли соревнования по шахматам и интеллектуальные игры знатоков "Заковат". Женские волейбольные команды провели свои встречи в спортивном зале навоийского колледжа олимпийского резерва. В амфитеатре парка культуры и отдыха имени Алишера Навои горожан своими стихами порадовали юные поэты, прошло культурно-просветительское мероприятие "Независимость в моем представлении", а на широких беговых дорожках парка состоялись соревнования велогонщиков.

В эти дни началась общегородская гуманитарная акция "Пусть никто не останется без доброго внимания", целью которой является оказание материальной помощи многодетным и нуждающимся семьям, социальная поддержка инвалидов и одиноких престарелых сограждан.

В состоявшемся 27 июля на стадионе "Согдиана" гала-концерте приняли участие и выступили со своими песнями заслуженный артист Узбекистана Огабек Собиров, любимые кумиры молодежи Анвар Санаев, Лейла, Улугбек Рахматуллаев и другие звезды узбекской эстрады.

Выступивший на мероприятии заместитель хокима области Улугбек Раззоков особо отметил и поблагодарил трудовые коллективы, принявшие активное участие в проведении фестиваля, и поздравил навоийцев с великим праздником, Днем независимости!

УЗИНФОРМ