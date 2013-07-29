"Торговля людьми – транснациональное преступление"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 29 июля в махаллинском сходе граждан "Ахша" Бувайдинского района Ферганской области по инициативе районного отдела фонда "Махалля" было организовано мероприятие, которое прошло под девизом "Объединимся против торговли людьми".

Цель мероприятия заключалась в пропаганде борьбы с торговлей людьми, а также активном призыве молодежи к бдительности при выезде за границу.

В нем участвовали жители и молодежь схода граждан, представители районного благотворительного фонда "Махалля", Комитета женщин, ОДМ "Камолот".

Выступившие на мероприятии активисты схода граждан махлли рассказали участникам об угрозе торговли людьми современному обществу, отметили, что данное преступление выступает одной из глобальных проблем всего человечества. Наряду с этим, разъяснены нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, направленные на борьбу с торговлей людьми.

Представителям молодежи даны необходимые рекомендации по осознанию всей серьезности рассматриваемой проблемы и соблюдению предельной осторожности.

УЗИНФОРМ