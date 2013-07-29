Узбекистан и Южная Корея расширяют сотрудничество в сфере трудовой миграции

ТАШКЕНТ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление "О мерах по дальнейшему расширению сотрудничества в области трудовой миграции с Республикой Корея" (№ПП-1993 от 1 июля 2013 года), которое нацелено на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в области трудовой миграции с Южной Кореей.

Согласно документу, 13 декабря 2012 года подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан и Министерством занятости и труда Республики Корея по отправке рабочих в Республику Корея по системе разрешения занятости.

Глава государства определил Агентство по вопросам внешней трудовой миграции (АВТМ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан уполномоченным органом по отправке граждан Республики Узбекистан в Республику Корея в соответствии с Меморандумом.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Министерству внутренних дел, а также заинтересованным министерствам и ведомствам поручено оказывать содействие АВТМ в организации проведения тестирования по системе разрешения занятости и оценке навыков, проводимого в соответствии с Меморандумом.

Постановлением установлено, что средства, вносимые гражданами Узбекистана за участие в тестировании по системе разрешения занятости и оценке навыков, проводимом в соответствии с Меморандумом, являются доходами Службы развития людских ресурсов Кореи и не подлежат налогообложению на территории Республики Узбекистан. Освобождены от таможенных платежей тестовые материалы, ввозимые в рамках реализации Меморандума для проведения тестов и оценки навыков трудовых мигрантов по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Узбекистана.

Соответствующие указания для эффективной реализации узбекско-корейского меморандума даны министерствам иностранных и внутренних дел Узбекистана.

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