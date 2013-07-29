В Узбекистане создан центр спортивной медицины

ТАШКЕНТ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление "О создании Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном Олимпийском комитете Республики Узбекистан" (№ПП-1994 от 3 июля 2013 года).

Решение принято в целях создания необходимых условий для дальнейшего развития спортивной медицины в Республике и широкого внедрения ее передовых достижений в процесс комплексной физической и психологической подготовки спортсменов – членов сборных команд страны к Олимпийским, Азиатским играм, чемпионатам мира и Азии, другим международным соревнованиям.

В соответствии с постановлением, при Национальном Олимпийском комитете Узбекистана создается Республиканский научно-практический центр спортивной медицины (ЦСМ). Центр является головным специализированным медицинским учреждением, осуществляющим единую государственную политику в сфере спортивной медицины, обеспечивающим медико-биологическую и медико-психологическую подготовку спортсменов – членов сборных команд страны к соревнованиям, а также выполняющим функции национальной антидопинговой службы.

Основными задачами и направлениями деятельности ЦСМ определены:

проведение научных исследований в области спортивной медицины, разработка и внедрение стандартов диагностики и коррекции функционального состояния спортсменов с учетом специфики вида спорта, допустимых физических нагрузок, передовых методов профилактики и лечения спортивной патологии, медицинского сопровождения спортсменов при подготовке к соревнованиям;

разработка и внедрение современных методов медико-биологического отбора молодых одаренных и перспективных спортсменов с учетом их индивидуальных генетических и фенотипических возможностей;

исследование влияния лекарственных средств, режима и рациона питания на физиологическое состояние спортсменов в различные периоды подготовки к соревнованиям, с разработкой индивидуальных программ подготовки спортсменов по видам спорта;

разработка и внедрение эффективной системы антидопингового контроля, а также программ и методов контроля за применением в спорте лекарственных препаратов и иных веществ, имеющих фармакологическое воздействие;

исследование и оптимизация индивидуальной спортивной физической нагрузки спортсменов с учетом планирования соревнований и тренировок;

контроль и коррекция динамики уровня состояния здоровья спортсменов, направленные на обеспечение роста тренированности их организма и максимальной функциональной готовности к ответственным международным соревнованиям;

обеспечение психологической подготовки спортсменов к выступлениям на международных соревнованиях, а также проведение необходимой психологической коррекции;

профилактика, диагностика и лечение спортивных травм, патологий и синдромов у спортсменов, в том числе с использованием лечебно-диагностической базы других специализированных медицинских учреждений республики;

расширение и укрепление международного сотрудничества с ведущими зарубежными учреждениями в области спортивной медицины и антидопингового контроля для обмена и внедрения в стране передовых методик и технологий в этих сферах;

содействие в повышении квалификации медицинских работников спортивных федераций, клубов и команд, оказание им методологической помощи по вопросам научно-организационной, консультативно-диагностической, лечебно-профилактической и реабилитационной работы.

Президент утвердил структуру Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при НОК Узбекистана с предельной численностью управленческого персонала 19 единиц, а также состав Комиссии по организации деятельности ЦСМ.

Комиссии поручено в месячный срок разработать положение и комплекс мер по организации деятельности Центра спортивной медицины. Для вновь создаваемого центра будет построено новое здание, где также разместится исполнительный аппарат Национального Олимпийского комитета Узбекистана.

Как отмечается в документе, Центр спортивной медицины создается в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 февраля 2013 года №ПП-1923 "О подготовке спортсменов Узбекистана к 31-м летним Олимпийским и 15-м Паралимпийским играм 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)".

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