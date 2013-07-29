Всемирный банк выделил $82,0 млн. на улучшение водоснабжения в Бухарской области

ТАШКЕНТ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление "О мерах по реализации проекта "Улучшение питьевого водоснабжения Алатского и Каракульского районов Бухарской области" с участием Международной Ассоциации Развития (МАР)" (№ПП-2001 от 15 июля 2013 года).

Цель решения – дальнейшее улучшение обеспечения населения Алатского и Каракульского районов Бухарской области качественной питьевой водой, а также дальнейшего расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Как отмечается в документе, 13 декабря 2012 года Совет Директоров Всемирного банка одобрил предоставление Республике Узбекистан кредита Международной Ассоциации Развития (МАР) в эквиваленте $82,0 млн. для реализации проекта "Улучшение питьевого водоснабжения Алатского и Каракульского районов Бухарской области" со сроком погашения 25 лет, включая 5-летний льготный период.

Вклад Узбекистана в реализацию проекта – $53,9 млн., в том числе $22,6 млн. – в виде предоставления налоговых и таможенных льгот и $31,3 млн. – централизованные капитальные вложения за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан. Проект будет реализован в течение 5 лет – в 2013-2017 годы.

Исполнительными органами, ответственными за реализацию указанного проекта, являются Производственное управление "Сувокова" Бухарской области, Узбекское агентство "Узкоммунхизмат" и хокимият Бухарской области. Расходы, связанные с погашением кредита МАР, а также выплатой комиссий и прочих расходов по кредиту МАР, в период реализации проекта с 2013 по 2017 годы осуществляются за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, в последующие годы – за счет средств ПУ "Сувокова" Бухарской области, в недостающей части – за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

Постановлением утверждены основные технико-экономические показатели ТЭО проекта "Улучшение питьевого водоснабжения Алатского и Каракульского районов Бухарской области", а также график погашения кредита МАР и выплат комиссий по проекту.

Глава государства возложил на гендиректора Узбекского агентства "Узкоммунхизмат", хокима Бухарской области, директора ПУ "Сувокова" Бухарской области персональную ответственность за:

* целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию проекта;

* организацию подготовки и предоставление в установленные сроки необходимой отчетности и документации в соответствии с процедурами Всемирного банка и законодательства Республики Узбекистан;

* эффективность работы организаций водоснабжения в прединвестиционный и инвестиционный периоды;

* оптимизацию организационной структуры ПУ "Сувокова" Бухарской области и подведомственных ему городских и районных водоканалов;

* организацию контроля за повышением эффективности деятельности водоснабжающих организаций, в том числе за счет проведения сплошной инвентаризации потребителей, выявления неучтенных потребителей воды, обеспечения на должном уровне учета абонентов и выставляемых счетов с внедрением автоматизированной биллинговой системы снижения потерь воды и повышения уровня собираемости средств, налаживания производственного и финансового учета.

УЗИНФОРМ