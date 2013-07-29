"Гармоничная молодежь – гарантия благополучной жизни"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. В парке культуры и отдыха "Ёшлик" города Самарканда 28 июля прошел региональный Молодежный форум под названием "Гармоничная молодежь – гарантия благополучной жизни", который был посвящен празднованию 22-летия Независимости Республики Узбекистан.

Организаторами мероприятия выступили областной Кенгаш ОДМ "Камолот" и Центральный совет ДП "Миллий тикланиш". В нем приняли участие активисты молодежных движений, "молодежных крыльев" политических партий, студенческая молодежь из Навоийской, Бухарской и Самаркандской областей, а также представители ДП "Миллий тикланиш" и ОДМ "Камолот".

В процессе Молодежного форума были организованы дискуссии, беседы "за круглыми столами", конференции и выставочные мероприятия, посвященные обсуждению актуальных проблем воспитания гармонично развитого поколения, роли современной молодежи в развитии гражданского общества, имеющихся преград в трудоустройстве молодых дипломированных кадров и других.

В процессе форума талантливая молодежь смогла показать свои творческие изобретения, предпринимательские инициативы и бизнес-идеи, направленные на благоустройство и процветание Родины.

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