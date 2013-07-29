



Узбекистан и Южная Корея обсудили сроки предстоящих контактов



ТАШКЕНТ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ли Ук Хён 29 июля посетил Министерство иностранных дел Узбекистана. На встрече обсуждались ход реализации ранее достигнутых договоренностей в различных сферах взаимодействия и другие практические вопросы сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи. Стороны также обменялись мнениями по срокам предстоящих узбекско-южнокорейских двусторонних контактов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана. Напомним, это первый визит вновь назначенного Посла Республики Корея в МИД Узбекистана. 28 июня он вручил копию верительных грамот министру иностранных дел Абдулазизу Камилову. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи