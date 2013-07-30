В целях повышения правовой культуры населения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля в Алтиарикском районе Ферганской области прошла открытая беседа, посвященная повышению правовой и политической грамотности населения, воспитанию гармонично развитого и здорового поколения.

В мероприятии, организованном по инициативе хокимията района, приняли участие представители махаллинских сходов граждан, Комитета женщин, ОДМ "Камолот", предприниматели, фермеры, сотрудники хокимията района и другие.

В процессе беседы докладчики подчеркнули, что современные молодежные организации и движения имеют важное место в повышении политико-правовой культуры подрастающего поколения, формировании образованной и интеллектуальной молодежи, которая будет стремиться к здоровому образу жизни и духовному развитию.

В конце встречи ее участникам продемонстрирован документальный фильм под названием "Наша молодежь – наше будущее".

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