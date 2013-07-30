"Маркетинг: международная практика"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 29 июля в городе Самарканде прошел семинар тренинг, организованный Узбекско-японским центром города Самарканда, при содействии областного отдела Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

В ходе мероприятия зарубежные специалисты разъяснили основные понятия маркетинга, рассказали о правилах и задачах современного маркетинга, о японском подходе к маркетингу, а также значении инноваций в производстве новой продукции.

Участие в семинаре в основном представителей молодежи свидетельствовало о растущем интересе среди молодого поколения к экономике и маркетингу. Им также был разъяснен международный опыт в сфере экономики, маркетинга и менеджмента.

В конце семинара-тренинга активные участники получили соответствующие сертификаты.

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