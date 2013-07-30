Обеспечение занятости населения – актуальная задача

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. В Учкуприкском районе Ферганской области 30 июля состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", организатором которой выступил районный центр содействия занятости населения.

В мероприятии приняли участие сотрудники центра, представители учреждений и организаций района, выпускники профессиональных колледжей и активисты молодежных движений.

Выступившие на беседе отметили созданные в стране условия для талантливой и творческой молодежи, проводимые в стране широкомасштабные реформы по выполнению программы занятости населения.

Кроме этого, подчеркнут потенциал развития в обществе надомного труда, национального ремесленничества и частного предпринимательства, благодаря которым сегодня большая часть молодежи обеспечена стабильным заработком.

В конце мероприятия представители молодого поколения задали специалистам центра содействия занятости молодежи интересующие их вопросы, касающиеся существующих программ по оказанию материально-финансовой поддержки начинающим предпринимателям.

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