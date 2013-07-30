"Составление бизнес-плана и его технико-экономическое обоснование"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в Ферганском районе 30 июля прошел семинар-тренинг, организованный по инициативе УзЛиДеП в рамках программы "От семейного предпринимательства к крепкой семье".

В нем приняли участие депутаты местного Кенгаша народных депутатов, члены депутатской группы УзЛиДеП, представители молодого поколения и женщины, планирующие начать собственный бизнес.

В процессе мероприятия разговор шел о целях и задачах программы, повышении активности женщин в проводимых экономических реформах, создании на местах необходимых условий для широкого привлечения их к предпринимательской деятельности, а также о всесторонней поддержке творческих стараний молодежи.

Специалистами филиалов коммерческих банков разъяснен порядок оформления документов на получение льготных кредитов для начала собственного бизнеса, рассказано об их сроках и условиях.

В продолжение мероприятия состоялась презентация бизнес-проектов начинающих предпринимательниц. Обладательницам самых оптимальных и эффективных проектов были даны сертификаты на получение льготных кредитов из коммерческих банков.

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