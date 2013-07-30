Ярмарка рабочих мест прошла в наманганском колледже

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Наманганском индустриальном колледже состоялась ярмарка рабочих мест, организованная по инициативе городской прокуратуры, центра содействия занятости и социальной защитs, ГУВД и других органов.

Особое внимание уделялась трудоустройству выпускников колледжей, бывших гастарбайтеров, вернувшихся из стран СНГ, амнистированных граждан, а также демобилизованных воинов. В ярмарке приняли участие 129 предприятий и организаций, представивших 926 вакансий, с которыми ознакомились 1355 посетителей, большей частью молодые люди.

В ходе ярмарки 545 граждан получили направления на работу. Особенно важно, что удалось трудоустроить почти 500 молодых людей, среди которых около 200 выпускников колледжей. Более 800 человек получили исчерпывающие консультации по вопросам трудоустройства, трудового законодательства и условий работы.

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