Наманганская милиция борется с воровством мобильных телефонов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Сотрудники милиции Наманганской области отмечают в последнее время бурный рост преступлений, связанных с кражей, а то просто грубым изъятием сотовых телефонов, причем очень часто жертвами становятся школьники.

Среди причин этого явления они называют стремление юношей похвастаться перед сверстниками красивой игрушкой.

"Так, у восьмиклассника Абдукодира М. телефон отобрали в людном месте – в районе рынка "Чорсу". Мальчик ничего не смог сделать против двух здоровенных верзил, но сообразил, что надо позвать на помощь дежуривший здесь наряд ППС", - рассказывает сотрудник пресс-службы облУВД лейтенант Бунёд Асатиллаев.

По его словам, сержант А. Рахмонов и рядовой А. Кодиров быстро догнали убегающих грабителей и вернули телефон своему владельцу.

А вот еще один случай, о котором рассказал Бунед Асатиллаев: "К наряду, который нес службу на массиве Давлатобад, обратилась гражданка И. и сообщила, что неизвестный вырвал у нее сотовый телефон "Нокия-2700" и скрылся. Рядовые О. Акбаров и Ш.Сотиволдиев действовали оперативно и вскоре задержали преступника. Им оказался ранее судимый житель Наманганского района".

"С начала года нам удалось раскрыть по горячим следам несколько десятков правонарушений, а совместно с другими подразделениями УВД было раскрыто много различных преступлений, в том числе незаконный оборот наркотиков, нанесение телесных повреждений", – говорит командир батальона, майор Мамасоли Рахмонов.

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