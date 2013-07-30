В Наманганской области начата подготовка отраслей экономики области к осенне-зимнему периоду

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области принял решение о подготовке отраслей экономики области к отопительному сезону.

В документе, как сообщает пресс-служба областного хокимията, отмечается, что он принят целях подготовки отраслей экономики области к стабильной работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов, а также во исполнение Постановления Президента Узбекистана № 1996 от 5 июля 2013 года "О мерах по обеспечению подготовки отраслей экономики Республики к стабильной работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов".

Решением хокима области определены конкретные задачи для каждой рабочей группы по обеспечению стабильной работы отраслей экономики, объектов социальной сферы и жилого фонда в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов; разработаны и утверждены комплексы мероприятий и отраслевые графики выполнения программ, принятых в разрезе каждого района, закреплены и ответственные исполнители – руководители министерств и ведомств, коммерческих банков.

Также утверждены согласно приложениям №№ 1 – 7 план мероприятий по подготовке отраслей экономики области к стабильной работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов; задания по подготовке основных инженерных коммуникаций и технологического оборудования, в том числе и в зоне объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов, а также по проведению капитального и текущего ремонта; задания по заготовке угля, сжиженного газа, мазута и технической соли по территориям для осенне-зимнего сезона 2013 – 2014 годов; состав комиссии по координации стабильной работы отраслей экономики области в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов; адресный список многоэтажных домов в области, построенных до 1991 года и нуждающихся в капитальном ремонте.

В качестве заказчика по проведению работ по капитальному ремонту многоэтажных домов, построенных до 1991 года, определена инжиниринговая компанию единого заказчика областного хокимията.

Поддержаны предложения государственного предприятия "Департамент по реформированию жилищно-коммунальной сферы и организации "Наманган экспресс консалтинг" областного хокимията по оперативному, стабильному и системному удовлетворению потребностей населения в энергоносителях в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов, и, согласно приложению № 8, план мероприятий по их осуществлению.

Хокимам города и районов рекомендовано создать строго аналогичные по составу с областной комиссией территориальные комиссии; поручить им обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий по стабильной работе отраслей экономики в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов, назначив при этом ответственных лиц.

Областной комиссии поручено изучить с критической точки зрения положение дел на местах по подготовке объектов коммунальной и социальной сферы, котельных, многоэтажных жилых домов, учреждений народного и среднеспециального образования, здравоохранения и других к стабильной работе отраслей экономики области в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов и провести заседание комиссии по данным вопросам.

Главному управлению экономики областного хокимията, государственному предприятию "Департамент по реформированию жилищно-коммунальной сферы" дано задание обеспечить мониторинг по выполнению мероприятий по подготовке отраслей экономики и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов, проводить постоянный мониторинг итогов этой работы и каждую декаду предоставлять информацию в областной хокимият.

Ход выполнения данного решения намечено рассматривать ежеквартально на заседаниях в областном хокимияте.

Контроль за выполнением данного решения хоким области возложил на себя лично.

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