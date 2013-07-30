В Навоийском областном хокимияте рассмотрены актуальные вопросы дня

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля на аппаратном совещании, состоявшем в областном хокимияте, рассмотрен вопрос исполнения в Хатырчинском районе постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №12 от 12 января 1999 года "О мерах по укреплению исполнительской дисциплины".

Особое внимание было уделено вопросам осуществления в районе созидательной работы по благоустройству и озеленению населенных пунктов, строительства типовых домов в сельской местности, улучшения деятельности имеющихся рынков и другие вопросы социально-экономического развития.

По всем рассмотренным вопросам были даны конкретные задания соответствующим должностным лицам.

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