В Навои состоялась торжественная церемония награждения студентов-спортсменов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля в кафе "Шамс" состоялась торжественная церемония награждения студентов-спортсменов навоийских вузов, занявших призовые места на прошедшей в Бухаре "Универсиаде-2013".

Студенты-спортсмены, представлявшие Навоийскую область по таким видам спорта как плавание, легкая атлетика, волейбол и баскетбол, с честью защитили престиж области и завоевали на Универсиаде 22 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В торжественной церемонии награждения лучших спортсменов приняли участие заместитель хокима Навоийской области У.Раззоков и ректор Навоийского государственного педагогического института, профессор Х.Ибрагимов. Они выразили слова благодарности призерам Универсиады и вручили им ценные подарки от областной администрации.

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