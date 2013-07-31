В столице началось "Ташкентское лето"

ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля в столице Узбекистана стартовал представительный международный шахматный турнир "Ташкентское лето-2013". Это соревнование собрало 56 сильнейших шахматистов из стран Центральной Азии.

Среди участников турнира – победители и призеры зональных соревнований чемпионата мира, чемпионатов Азии и Узбекистана.

Неплохо в первом туре себя проявили шахматисты из Ферганской долины. Так, гроссмейстер Узбекистана Вильдан Галямов, являющийся одним из фаворитов турнира, одержал победу, а его коллега по званию из Ферганы завершил партию вничью с призером чемпионата Узбекистана Бахором Абдусаттаровым (Ташкент).

Стоит сказать, что турнир этот в силу своей массовости проводится по так называемой швейцарской системе в 9 туров.

Турнирное помещение расположено в здании Республиканской шахматной федерации на территории стадиона "Пахтакор".

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