В столице началось "Ташкентское лето"31.07.2013 11:30
ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля в столице Узбекистана стартовал представительный международный шахматный турнир "Ташкентское лето-2013". Это соревнование собрало 56 сильнейших шахматистов из стран Центральной Азии.
Среди участников турнира – победители и призеры зональных соревнований чемпионата мира, чемпионатов Азии и Узбекистана.
Неплохо в первом туре себя проявили шахматисты из Ферганской долины. Так, гроссмейстер Узбекистана Вильдан Галямов, являющийся одним из фаворитов турнира, одержал победу, а его коллега по званию из Ферганы завершил партию вничью с призером чемпионата Узбекистана Бахором Абдусаттаровым (Ташкент).
Стоит сказать, что турнир этот в силу своей массовости проводится по так называемой швейцарской системе в 9 туров.
Турнирное помещение расположено в здании Республиканской шахматной федерации на территории стадиона "Пахтакор".
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