Льготные кредиты для навоийских ремесленников

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. "Значение банковских кредитов в целях всесторонней поддержки и развития национального ремесленничества, семейного бизнеса и надомного предпринимательства" - под таким названием 30 июля в Навои прошел семинар, инициированный городским и областным Кенгашами Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" совместно с фракцией партии в Олий Мажлисе, Центральным банком и объединением "Хунарманд".

О проводимой работе в этом направлении на семинаре рассказали депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана О.Акилов, ответственный работник Центрального банка Республики О.Азимов и заместитель председателя исполнительного комитета областного Кенгаша партии А.Бобомуродова.

В заключение семинара 16 навоийских ремесленников получили сертификаты на получение в банке около 120 миллионов сумов льготных кредитов.

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