Ислам Каримов выразил соболезнования Президенту Италии

ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано, в которой выразил соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием на юге страны, приведшим к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, 28 июля на трассе между итальянскими городами Неаполь и Бари произошла крупная автокатастрофа. Автобус, в котором находились 47 паломников и водитель, рухнул в 25-метровую пропасть. Жертвами аварии стали 38 человек, остальные 10 пассажиров тяжело ранены. В Италии объявлен национальный траур.

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