Япония выделила $2 млн. на обучение магистров Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Правительство Японии выделит гранты в размере 204 млн. японских иен (около $2,08 млн.) для организации обучения представителей Узбекистана в магистратуре ведущих университетов Японии. Об этом сообщается в постановлении Кабинета Министров Республики "О мерах по эффективному использованию грантов Правительства Японии для организации обучения представителей Республики Узбекистан" (№210 от 25 июля 2013 года).

Согласно документу, отбор кандидатур на обучение будет осуществляться Японским агентством международного сотрудничества, Японским центром международного сотрудничества, Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

Премьер-министр Ш.Мирзиёев уполномочил вице-премьера А.И. Икрамова подписать Обменные ноты и Грантовое Соглашение от имени Правительства Республики Узбекистан.

Он также возложил на:

Минвуз и МВЭСИТ – оформление, по согласованию с японской стороной, всех процедур для получения и обслуживания грантов в рамках реализации проекта;

Национальный банк ВЭД – расчетное обслуживание грантов;

Центральный банк – обеспечение конвертации комиссионных расходов в свободно-конвертируемую валюту для оплаты комиссионных расходов японской стороне за расчетное обслуживание грантов.

Согласно постановлению, комиссионные расходы японской стороны за расчетное обслуживание грантов будут оплачиваться Минвузом за счет средств Фонда развития высших образовательных учреждений. Министерство высшего и среднего специального образования совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами должно также оказывать содействие в нострификации документов об образовании и трудоустройстве специалистов из Узбекистана, проходивших обучение в Японии в рамках реализации проекта, а также осуществлять постоянный мониторинг их трудовой деятельности.

Напомним, в прошлом году японское правительство выделило около $2,56 млн. на обучение магистрантов Узбекистана в ведущих вузах Японии.

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