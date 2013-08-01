Узбекистан и Великобритания обсудили вопросы изменения климата

ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 29-30 июля в Узбекистане с официальным визитом побывал глава Отдела климатической безопасности Посольства Великобритании в РФ Иан Трим.

Цель визита – проведение рабочих встреч с представителями государственных органов Республики Узбекистан и международных организаций, аккредитованных в Ташкенте, для обсуждения вопросов предотвращения изменения климата, а также британского опыта в этой сфере.

Как сообщает пресс-служба британского посольства, в Ташкенте И.Трим провел рабочую встречу с экспертами Центра гидрометеорологических исследований при Кабинете Министров и ГАК "Узбекэнерго". Он, в частности, рассказал о мерах, предпринимаемых правительством Великобритании в рамках выполнения своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата. В своей презентации И.Трим также остановился на усилиях Великобритании с целью повышения энергоэффективности и развития "зеленой экономики".

В ходе визита британский дипломат провел также ряд встреч с членами Клуба "Альтернативная Энергетика" (группой молодых предпринимателей и ученых, которые поддерживают устойчивое энергетическое развитие Узбекистана), экспертами по изменению климата ПРООН, представителями USAID и Всемирного банка. На переговорах обсуждались проводимая в Узбекистане политика по борьбе с последствиями изменения климата, а также области, в которых Великобритания и Узбекистан могли бы успешно сотрудничать в этой сфере.

Подводя итоги своего визита, Иан Трим отметил, что провел продуктивные встречи с узбекскими и международными коллегами, обсудил ряд важных вопросов, связанных с климатической безопасностью. "Это сферы, которые представляют взаимный интерес для нас, и где мы можем сообща принимать эффективные меры по борьбе с изменением климата, продолжая обмен опытом между Великобританией и Узбекистан в этой области", – сказал он.

УЗИНФОРМ