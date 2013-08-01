В Узбекистане обсудили правовые основы деятельности ННО

ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. "Круглый стол" на тему "Обеспечение законности, совершенствования организационно-правовых основ функционирования ННО" был проведен на этой неделе Министерством юстиции Республики Узбекистан. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, общественных структур, а также зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в стране представительств и филиалов международных и иностранных ННО.

В своем выступлении первый заместитель министра юстиции М.Икрамов отметил, что в Узбекистане уделяется большое внимание вопросам развития и становления институтов гражданского общества. Он процитировал слова Президента Ислама Каримова о том, что гражданские институты, негосударственные некоммерческие организации сегодня становятся важным фактором защиты демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов людей, создают условия для реализации гражданами своего потенциала, повышения их общественной, социально-экономической активности и правовой культуры. При этом было отмечено, что одним из важных принципов на пути к этому является соблюдение законодательства, ведь "никто не имеет право нарушать закон".

Участники "круглого стола" получили от представителей министерств и ведомств информацию о требованиях законодательства к деятельности ННО, а также ответы на интересующие их вопросы.

По данным пресс-службы Минюста, на сегодняшний день в Узбекистане осуществляют свою деятельность представительства и филиалы международных и иностранных ННО таких стран как США, Германия, Франция, Израиль, Индия, Казахстан, Кувейт, Нидерланды, Республика Корея, Словения. В их числе представительства Фонда имени Фридриха Эберта и Фонда имени Конрада Аденауэра, филиалы Еврейского агентства "СОХНУТ", Международной благотворительной организации "Врачи без границ", "Институт Азиатской культуры и развития", "Региональный диалог", Национального демократического института международных отношений "NDI" и многие другие. Они реализуют в Узбекистане проекты и программы в различных сферах, таких как здравоохранение, социальная защита, экономика, образование, техническое взаимодействие и другие.

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