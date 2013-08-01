Бухарцев привлекают в семейный бизнес

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. Роль семейного бизнеса в развитии общества обсудили 30 июля участники одноименного семинара, прошедшего под эгидой ННО "Форум социально ответственных граждан Узбекистана" в Бухарском областном управлении "Агробанка".

Частные предприниматели и заинтересованные граждане узнали о преимуществах семейного предпринимательства. Также они получили информацию о льготных банковских кредитах, порядке оформления документов и открытия собственного дела. Со своими докладами выступили и представители налоговой инспекции. Они рассказали о налоговых льготах, предоставляемых начинающим семейным предпринимателям.

В ходе семинара члены республиканского и областного Общественных советов также обсудили дальнейшую деятельность представительства Форума социально ответственных граждан Узбекистана в Бухарской области. В частности, было отмечено, что в Бухаре на сегодняшний день зарегистрировано 23 субъекта семейного предпринимательства. Представители Форума поставили перед собой задачу усилить консультативную помощь предпринимателям, а также гражданам области, решившим открыть свой бизнес.

Отметим, что семинар прошел в рамках республиканской акции под общим девизом "Независимый Узбекистан – мое достоинство, моя опора и гордость". Вечером в мемориальном комплексе Бахауддина Накшбанда состоялся благотворительный ужин "Ифторлик"¸ на котором был показан фильм о проделанной за первое полугодие работе Форума социально ответственных граждан.

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