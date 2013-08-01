Ярмарка свободных рабочих мест

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. В Фуркатском районе Ферганской области 30 июля по инициативе районного центра содействия занятости и социальной защиты населения, при поддержке районного хокимията и Комитета женщин была организована ярмарка вакансий для представителей молодежи.

В мероприятии приняли участие и представили свободные рабочие места около 40 учреждений и субъектов предпринимательства района. Было предложено свыше 150 новых рабочих мест, в основном для выпускников профессиональных колледжей.

В ярмарке приняли участие свыше 80 граждан, среди которых превалировала молодежь. Около 35 из них смогли заключить трудовой договор и получили направления на работу. Остальным оказана квалифицированная юридическая консультация по трудовому законодательству и социальной защите граждан.

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