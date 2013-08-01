Семинар по развитию предпринимательской деятельности

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 31 июля в городе Маргилане Ферганской области состоялся семинар на тему "Семейное предпринимательство – гарантия стабильного развития общества". Оно было посвящено 22-й годовщине Независимости Республики Узбекистан и прошло под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!".

Мероприятие было организовано по инициативе отделения Форума социально ответственных граждан совместно с Советом Федерации профсоюзов Узбекистана и управлением Торгово-промышленной палаты.

Цель мероприятия заключалась в ознакомлении с деятельностью предпринимателей города.

В нем приняли участие представители общественного Кенгаша, отделения Форума социально ответственных граждан, управления ТПП, предприниматели, представители объединения профсоюзных организаций, ННО и другие.

Докладчики рассказали о правовых основах малого бизнеса и частного предпринимательства. В частности, сделан акцент на развитие семейного предпринимательства в городе, рассказано о предоставляемых льготах и преференциях в данной сфере.

На семинаре поднимались вопросы предоставления льготных банковских кредитов, порядка оформления документов и регистрации субъектов предпринимательства.

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