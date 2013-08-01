В Тайлокском районе обсудили вопросы ведения семейного бизнеса

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 31 июля в Тайлокском районе Самаркандской области состоялся учебный семинар на тему "От семейного предпринимательства к крепкой семье", который был организован по инициативе областного управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана, при активом содействии местных филиалов коммерческих банков.

Семинар был нацелен на пропаганду частного предпринимательства, в частности, семейного бизнеса, информирование о порядке создания семейных предприятий.

В мероприятии приняли участие члены депутатской группы УзЛиДеП в районном Кенгаше народных депутатов, сотрудники районного Кенгаша УзЛиДеП, представители филиалов коммерческих банков, сотрудники налоговой инспекции, предприниматели района.

В процессе семинара отмечено, что задача семинара " От семейного предпринимательства к крепкой семье" заключается в развитии семейного бизнеса среди населения, поддержке начинающих предпринимателей в получении льготных кредитов. Кроме этого, участникам семинара рассказано о льготах для семейного бизнеса при налогообложении, дана информация о порядке оформления необходимых документов при регистрации субъектов семейного предпринимательства.

В заключение мероприятия участники семинара, бизнес-планы которых были признаны наиболее перспективными, были удостоены сертификатов для получения банковского кредита.

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