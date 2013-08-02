Посол Израиля завершает дипломатическую миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль Хилель Ньюман завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. По этому случаю 2 августа его принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы узбекско-израильских отношений, международная и региональная повестка. В ходе обсуждения приоритетных направлений торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества была подтверждена взаимная заинтересованность двух стран в реализации совместных проектов с привлечением передовых израильских технологий в области сельского хозяйства, водосбережения и энергетики.

А.Камилов выразил послу Израиля признательность за его конструктивный вклад в развитие двустороннего взаимодействия. Хилель Ньюман со своей стороны поблагодарил за созданные благоприятные условия для успешного исполнения его миссии в Узбекистане.

Напомним, Хилель Ньюман возглавлял дипломатическое представительство Израиля в Узбекистане с 2008 года.

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