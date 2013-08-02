



В Узбекистане назначен Посол по особым поручениям МИД



ТАШКЕНТ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление, которым назначил Неъматова Ильхома Туйчиевича Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны. Напомним, в 2000-2008 годы И.Неъматов работал заместителем, первым заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан, курировал вопросы сотрудничества со странами Европы и США. В 2008-2010 годы возглавлял дипломатическое представительство Узбекистана в России, а с февраля 2010 года по июль 2013 года – занимал должность Посла Республики в США. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи