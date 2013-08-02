Вступительные тестовые экзамены сдавали будущие педагоги

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. 1 августа в Навоийском государственном педагогическом институте, как и во всех высших учебных заведениях страны, прошли тестовые вступительные экзамены.

Так, для сдачи экзаменов для абитуриентов были подготовлены аудитории в трех корпусах вуза, а также классы во 2-й, 6-й, 8-й, 12-й, 16-й и других средних общеобразовательных школах города Навои.

Сегодня на факультеты педагогики и психологии, методики начального образования, истории, изобразительного искусства и музыки, физического воспитания и другие, всего по 20 направлениям, тестовые экзамены сдавали более 10 тысяч абитуриентов из Навоийской, Бухарской, Самаркандской и других областей Узбекистана, а также из Казахстана, Туркменистана, России и Украины.

Через две недели, после обработки итогов экзаменов Республиканским центром тестирования в Ташкенте, списки с фамилиями счастливых парней и девушек, зачисленных в институт, будут вывешены для всеобщего обозрения.

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