В Намангане готовятся встретить День независимости

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. 1 августа в Намангане состоялся "круглый стол", организованный женским крылом Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Наманганским городским отделением фонда "Махалля".

Целью мероприятия стала широкая пропаганда задач, вытекающих из постановления Президента от 12 июня 2013 года "О подготовке и праздновании 22-летия государственной независимости Республики Узбекистан".

В нем приняли участие и выступили руководители городского отделения фонда "Махалля" А. Мукаррамов, заместитель председателя городского совета партии Ш. Абдуллаев, ведущий специалист женского крыла Т. Мусабекова и другие.

– Минувшие 22 года стали эпохой грандиозных свершений и достижений, коренным образом изменилось мировоззрение людей, возрождаются духовные ценности и традиции нашего народа. В рамках данного документа ведется определенная работа, советникам председателей махаллей, представителям ДПУз и общественности рекомендовано объединить усилия в этом направлении, – говорит ведущий специалист исполкома облсовета ДПУз "Миллий тикланиш" А. Косимов.

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