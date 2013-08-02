В чемпионате страны среди школ-интернатов победили ташкентцы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся в среду в Учкурганском районе первенстве Узбекистана среди учащихся школ-интернатов Министерства народного образования победили ташкентские юноши.

Турнир проходил на базе специализированной школы-интерната этого района, коллектив которой отстаивал честь Наманганской области. Участвовали в нем команды 12 регионов страны. Соревнование стало смотром резервов отечественного футбола – специалисты могли увидеть в деле свыше 210 юных игроков.

На первой стадии участники соревнования были разделены на 2 группы по 6 команд. По две лучших выходили в полуфинал. Четверку сильнейших составили в итоге команды Учкурганской школы-интерната № 20, школы-интерната из Янгиера (Сырдарьинская область), шахриханской школы-интерната Андижанской области и столичные футболисты.

Учкурганцы, даже при поддержке болельщиков, не смогли найти аргументов против сырдарьинцев и уступили – 0:2, а ташкентцы переиграли шахриханцев – 3:1.

В главном финале столичные юноши продолжили победную поступь, обыграв и команду из Янгиера – 3:1, а учкурганцы, ведомые своим наставником Исроилом Мурадовым, одолели шахриханцев – 3:1 и завоевали третье место.

На торжественном закрытии были награждены команды-призеры, а также лауреаты в различных номинациях.

Также в рамках турнира прошел учебный семинар для директоров специализированных школ-интернатов.

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