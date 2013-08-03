Наманганские спортсмены участвуют в международных форумах

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. Воспитанник специализированной спортшколы олимпийского резерва № 3 "Пахлавон" Мухаммадсиддик Абдумуталов поедет в составе сборной Узбекистана на чемпионат мира по шотокан карате до.

Этот турнир среди юношей и девушек не старше 18 лет пройдет в Японии в середине августа. Сейчас наманганский парень тренируется вместе с другими сборниками в Ташкенте. Отсюда узбекская спортивная делегация вылетит в Токио.

Но Мухаммадсиддик – не единственный представитель нового поколения наших спортсменов, добывший путевку на мировой чемпионат. В июле на первенстве планеты по легкой атлетике в Донецке среди юношей не старше 16 лет участвовал Фарход Паттаев, воспитанник той же ДЮСШ № 3. он специализируется в барьерном беге на дистанцию 400 метров.

Став на чемпионате Азии, прошедшем в Алматы (Казахстан), вторым на своей дистанции с результатом 55,76 секунды, Фарход выполнил норматив для попадания на чемпионат мира – 55,80 секунды. Он также помог нашей эстафетной дружине завоевать серебряные медали в эстафете 4х400 метров.

В Донецке Фарход, первым из наманганских легкоатлетов попавший на чемпионат мира, выступил не слишком удачно, но зато приобрел соревновательный опыт. Стоит сказать, что на этой дистанции давно уже доминируют выходцы из Африки.

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