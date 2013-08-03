В Бухарской области бездействует четверть промпредприятий

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 процента промышленных предприятий Бухарской области Узбекистана в течение первой половины текущего года не осуществляли своей деятельности, что оказало отрицательное влияние на социально-экономическое развитие всего региона, сообщила пресс-служба аппарата областного хокимията.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в области действуют 2080 промпредприятий, из которых бездействуют 476. Вместе с тем, не выполнены установленные задания по экспорту на 6 предприятиях Бухары и по одному в Джандарском, Ромитанском, Гиждуванском районах. Кроме того, в Пешкунском и Караулбазарском районах вообще нет предприятий-экспортеров.

В сообщении приводятся общие итоги социально-экономического развития области в первом полугодии, озвученные раннее исполняющим обязанности хокима области М.Эсановым на собрании областного актива.

Так, отмечается, что объемы валового регионального продукта по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли до 109 процентов, объемы промышленного производства – 111,3, товаров народного потребления 106,9, валовой сельхозпродукции – 107,3, розничного товарооборота – 113,3, платных услуг и строительных работ – 112,8 процента. Прогноз территориального экспорта выполнен на 102,2 процента.

В рамках программы социально-экономического развития области на 2013-2015 годы осуществлено 395 проектов, на которых освоено 57,8 миллионов долларов США и создано 2434 новых рабочих места.

В соответствии с Программой локализации на 11 предприятиях за счет 14 проектов произведено продукции на 30,5 миллиардов сумов. Благодаря региональной инвестиционной программе осуществлено 8 проектов, что позволило привлечь 7,2 миллиона долларов США инвестиций.

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